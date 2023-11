XV de France : Bastien Chalureau jugé en appel ce mardi pour agression raciste

Bastien Chalureau, condamné en 2020 à six mois de prison avec sursis pour agression à caractère raciste, comparaît ce mardi 14 novembre devant la cour d'appel de Toulouse. L'international tricolore, qui évolue au MHR, conteste "le mobile raciste des faits qui lui sont reprochés". L'affaire avait ressurgi dans les médias, à l'approche du Mondial de rugby.

"Je ne suis pas raciste." C'est, en larmes, qu'il s'était défendu face à la presse avant le match d'ouverture de la Coupe du monde. À quatre jours du coup d'envoi, la convocation de Bastien Chalureau, appelé à la place de Paul Willemse, blessé, avait débouché sur une polémique extra-sportive. Sa présence dans le groupe France a suscité un tollé, l'ancien capitaine du XV tricolore, Thierry Dusautoir, habituellement mesuré, affirmant même avoir "toujours eu un problème" avec le deuxième ligne de MHR. La raison de cet emballement médiatique ? Son passé judiciaire, avec une condamnation à six mois de prison avec sursis pour des faits de violence à caractère raciste remontant à janvier 2020. Un jugement pour lequel il a fait appel.

Apparu seulement 31 minutes avec le maillot frappé du Coq (27-12 contre l'Uruguay, le 14 septembre), Bastien Chalureau est rentré à Montpellier depuis la fin du Mondial. Un retour compliqué sportivement, puisque le MHR (13e) erre dans les profondeurs du Top 14. Un retour aussi difficile personnellement, avec la tenue de son procès en appel. L'avant de 2,02m pour 118 kg comparaît ce mardi à Toulouse, où il va contester le caractère raciste de l'agression de deux anciens joueurs de rugby toulousains, Yannick Larguet et Nassim Arif, le 31 janvier 2020 en fin de soirée, dans un parking souterrain.

"Bastien Chalureau ne conteste par le préjudice physique, l'existence de cette bagarre. En revanche, il y a une contestation du mobile raciste des faits qui lui sont reprochés", confirme à l'AFP Me David Mendel, qui représente l'international tricolore, qui sera présent à l'audience. "Le racisme, c'est pas ses valeurs", insiste-t-il. Une version récusée par l'avocat de la partie civile, Me Laurent Sabounji. "Dans le parking, mes clients ont entendu des injures à caractère raciste et ensuite ils ont été agressés. Ce n'est pas une bagarre. C'est une agression gratuite. Tout a commencé avec un coup porté par-derrière à un de mes clients."

Le 3 novembre 2020, neuf mois après les faits, le tribunal correctionnel de Toulouse avait condamné Bastien Chalureau à six mois de prison avec sursis pour des "faits de violence (...) commis en raison de la race ou de l'ethnie de la victime". Sans attendre son procès en 2020, il avait été mis à pied par son employeur, le Stade toulousain. Inconnu du grand public à l'époque, il avait ensuite signé à Montpellier, où il s'est révélé au plus haut niveau, remportant le Challenge européen en 2021 et le Top 14 la saison suivante. À l'approche du Mondial, l'affaire, qui s'était tassée dans l'attente du procès en appel, avait ressurgi dans les médias, conduisant le président Emmanuel Macron à prendre la parole sur le dossier. Le chef de l'État avait alors estimé qu'en cas de confirmation en appel du jugement, il "serait préférable" qu'il ne porte plus le maillot du XV de France.