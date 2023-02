Viol dans un palace parisien : le chanteur marocain Saad Lamjarred devant les assises

L'heure du procès. Lundi 20 février, le procès du chanteur marocain Saad Lamjarred, accusé d'avoir violé et frappé une jeune femme dans une chambre d'hôtel en 2016 en marge d'un concert prévu à Paris, s'ouvre devant la cour d'assises de la capitale, pour cinq jours. La pop-star, âgée aujourd'hui de 37 ans, était célèbre dans tout le monde arabe, avant les faits.

La plaignante, Laura P., aujourd'hui âgée de 27 ans, dénonce des faits remontant à octobre 2016. Les faits que dénonce Laura P. remontent à octobre 2016. À l'époque, elle avait suivi le chanteur et un couple de ses amis à un "after", après avoir fait leur connaissance dans une boîte de nuit. Après une soirée chargée en alcool et cocaïne, elle avait accompagné Saad Lamjarred à son hôtel, situé sur l'avenue des Champs Élysées.

Sur place, ils avaient alors bu du champagne, dansé et s'étaient embrassés. Selon le récit de Laura, Saad Lamjarred est devenu plus entreprenant, avant qu'elle ne tente de se dérober. Il l'aurait, alors, saisie par les cheveux, avant de s'allonger sur elle pour l'empêcher de le repousser. Il avait ensuite déboutonné son pantalon et léché le corps.