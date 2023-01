Saint-Brieuc : une séparation pourrait être à l'origine du meurtre de la fillette et de sa mère

Face aux enquêteurs, son beau-père l'a décrit comme quelqu'un de "calme". Son collègue de travail a évoqué, de son côté, quelqu'un de "très gentil, très courtois et très réservé". Et les voisins ont assuré qu'ils n'avaient jamais entendu de dispute entre lui et sa compagne. Pourtant, dimanche dernier, dans un appartement situé dans un immeuble à l'écart du centre-ville de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), ce jeune homme de 24 ans aurait commis l'irréparable, tirant sur sa fillette de 3 ans, sa compagne, et sa belle-mère avant de mettre fin à ses jours.

Intervenus vers 16 heures à la demande de riverains qui avaient entendu des tirs, les policiers ont découvert une femme grièvement blessée et trois corps inertes. "Dans la pièce principale, un homme gisait au sol, une carabine à proximité de son bras droit (arme non soumise à autorisation), la boite crânienne explosée par un tir d’arme à feu. Dans la cuisine, une femme était également décédée par arme à feu. Il s’agissait d’une femme de 22 ans, née à Saint-Brieuc, conjointe de l’individu découvert dans le salon. Dans la chambre, une fillette âgée de 3 ans et demi était également découverte décédée, mortellement touchée au visage" a détaillé Nicolas Heitz ce mardi à l'occasion d'une conférence de presse. La seule survivante, grand-mère maternelle de la fillette, était grièvement blessée.

Hospitalisée, celle-ci se trouve actuellement en réanimation. "Elle n’est pas audible et son témoignage, s’il est possible, sera évidemment déterminant", a souligné le magistrat