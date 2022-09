Chantage à la sextape : "Je n'ai jamais eu ni vu cette vidéo", assure Gaël Perdriau en conseil municipal

Se lançant dans un monologue face aux conseillers attentifs et avides de réponses à leurs nombreuses questions, l'élu a dénoncé un "acharnement médiatique" et une "chasse à l'homme". "Certains n'ont pas la patience d'attendre que la justice fasse son travail. La tentation est trop forte de tenter d'achever un homme pris dans une tempête médiatique qui écrase tout, y compris son honneur et celui de sa famille. L'opposition stéphanoise fait partie de ceux-là voyant là sûrement une occasion inespérée de prendre ce que les urnes lui ont refusé", a estimé le maire costume sombre, chemise blanche, cravate.

L'élu a rappelé qu''à ce jour toutes les personnes citées sont présumées innocentes". "Ça n'est pas parce que l'on accuse qu'on a raison et que ça n'est pas parce qu'on est accusé qu'on est coupable. Dans ce dossier le justice va vite et je ne doute pas qu'elle apportera rapidement toutes les réponses à vos accusations ", a-t-il poursuivi.

Gaël Perdriau a maintenu également ne pas être "à l'initiative d'une telle entreprise". "Je n'ai jamais eu ni vu cette vidéo. Je ne l'ai jamais utilisée contre les intérêts de Gilles Artigues que j'ai toujours défendu et soutenu depuis 2012 sans l'empêcher de participer à quelques échéances que cela soit. Je n'ai jamais détourné le moindre euro d'une collectivité, a-t-il déclaré. Cette histoire savamment racontée vise à me détruire, à unir des forces que j'ai pu contrarier. Les pressions morales, les insultes, le lynchage politique et médiatique que je subis n'ont pour maîtres que des intérêts de pouvoir et de vengeance. Ceux-là montre aussi leur vrai visage, capables de lyncher un homme prêt à tout y compris à mener une campagne de haine."