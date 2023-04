Un agent SNCF meurt après avoir goûté un liquide inconnu retrouvé dans un train

Un quart d'heure plus tard, l'agent SNCF qui a avalé une gorgée de ce liquide est pris de convulsion, de vomissements, et finit par perdre connaissance. Les secours sont alors prévenus afin de prendre en charge cet homme en arrêt cardiaque. Sur place, les médecins du Samu n'ont pas pu le réanimer. Les sapeurs-pompiers ont procédé à divers tests : radiologiques, chimiques et même nucléaires. Tous sont ressortis négatifs.

À ce stade, le contenu des cubis reste inconnu. Selon nos informations, la thèse de l'empoisonnement est privilégiée par les enquêteurs du commissariat de Saint-Étienne. Le second agent SNCF présent au moment du drame ne présente, lui, aucun symptôme. Il a néanmoins été transporté à l'hôpital pour examen. Contactée, la SNCF nous indique "qu'une assistance psychologique a été mise en place" et qu'une enquête est en cours.