Alpes-Maritimes : jugé pour deux tentatives de kidnapping de collégiennes, le suspect est relaxé

La peur avait gagné les familles de la région après ces deux événements successifs. Le 16 septembre dernier, un homme au volant d'une Twingo blanche avait abordé deux adolescentes à quelques minutes d'intervalle sur la commune de Saint-Martin-du-Var (Alpes-Maritimes) en leur demandant de monter dans sa voiture.

Les deux jeunes filles étaient parvenues à s'enfuir et à trouver refuge dans un restaurant. Un signalement avait été alors fait par les deux adolescentes, décrivant un individu au crâne dégarni et porteur de lunettes. L'un d'elle avait aussi évoqué un accent espagnol.

Après quelques jours de recherche, notamment sur la base de la marque de la voiture et de sa couleur, les gendarmes ont recensé plusieurs Twingo blanche et interpellé un suspect. Ce dernier, domicilié près de chez l'une des victimes et qui a reconnu les faits face aux enquêteurs, a été placé en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue. Jugé lundi dernier, le prévenu a été finalement relaxé au bénéfice du doute... après s'être rétracté à l'audience.