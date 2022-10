Oise : un élève handicapé lynché par des adolescents, une enquête ouverte

Ce mercredi en fin d'après-midi, Loïc Abrial, procureur de Senlis, confirme l’ouverture d’une enquête de flagrance pour "violences aggravées le 4 octobre 2022 à la suite de la plainte d’un mineur de 16 ans, déposée mardi.

"Le mineur, accompagné de sa mère, a indiqué aux enquêteurs avoir subi des violences de la part de plusieurs autres jeunes, à deux reprises, le 3 octobre 2022 à Saint-Maximim, à proximité de l’établissement scolaire où il suit sa scolarité. Il a précisé qu’il était atteint d’un handicap, élément qui selon lui était apparent et connu de ses agresseurs", précise le magistrat.

La Brigade de recherches de Chantilly et la brigade territoriale de Chantilly sont saisies des investigations. "Les enquêteurs effectuent actuellement de nombreuses vérifications et la victime va faire l’objet d’un examen médico-légal pour déterminer la gravité de ses blessures. Le parquet a sans délai saisi l’association France Victimes 60 afin que le mineur et sa famille puissent bénéficier d’un accompagnement juridique et psychologique", ajoute le procureur.

Sollicité par TF1info, le rectorat de l'académie d'Amiens n'a pas souhaité s'exprimer, renvoyant à la communication du parquet.