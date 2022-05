Saint-Nazaire : un écolier trouve une arme à feu dans la cour de récréation

Interrogé par Presse Océan, l’adjoint au maire en charge de l’enseignement Xavier Perrin, qui a été tout de suite alerté de ces faits, a vivement réagi.

"On a quelques dealers devant l’école qui polluent la vie des équipes éducatives et des parents d’élèves. Quand j’ai su qu’une arme avait été retrouvée, j’ai écrit à la directrice d’académie afin que l’Éducation nationale nous aide à interpeller l’État à ce sujet. Le trafic de drogue est insupportable partout mais encore plus devant une école", a-t-il confié à nos confrères.

Les investigations se poursuivent pour déterminer la provenance de l'arme et tenter d'identifier son propriétaire.