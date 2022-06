Père soupçonné d'avoir poussé sa fille du haut d'un pont : vers une mise en examen pour assassinat

Selon le procureur, "le mis en cause a nié tout au long de sa garde à vue le caractère intentionnel de son geste, précisant avoir au contraire tenté vainement d'empêcher sa fille de se suicider". "Toutefois, au cours de l'enquête de flagrance, 10 témoins ont pu être entendus et ont décrit un geste volontaire de la part du mis en cause", a ajouté Renaud Gaudeul.