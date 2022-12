Paris et sa petite couronne sous haute surveillance pour le Nouvel An

Le reste de l'agglomération parisienne est soumis, lui aussi, à certaines restrictions, comme l'interdiction du "transport et la distribution de carburant, dont le gaz inflammable, dans des conteneurs individuels". Une interdiction en vigueur depuis le 25 décembre et jusqu'à lundi 8h à Paris et en petite couronne. Sur cette période, la vente d'artifices y est aussi interdite. Des patrouilles circuleront également dans plusieurs gares. Alors que de nombreuses lignes de métro, RER ou transiliens fonctionneront gratuitement et toute la nuit du réveillon, la préfecture recommande "d'anticiper et de planifier" ses déplacements, et de "respecter les consignes des forces de l'ordre et de secours.