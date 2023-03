Sainte-Soline : selon le patron de la Gendarmerie nationale, les secours n'ont pas été empêchés d'intervenir

Entre mardi et mercredi, les familles de deux hommes hospitalisés et dans un état grave ont déposé plainte, notamment pour "tentative de meurtre". C'est Me Chloé Chalot, leur avocate, qui a fait la démarche.

Le parquet de Rennes a confirmé avoir reçu la plainte des parents du manifestant de 32 ans, originaire de Toulouse, pour "tentative de meurtre" et "entrave aux secours". Victime d'un traumatisme crânien lors des violents affrontements avec les gendarmes autour du chantier d'une retenue d'eau à Sainte-Soline, le pronostic vital de ce jeune homme, prénommé Serge selon ses parents, est toujours engagé.

Celui du deuxième manifestant grièvement touché à la trachée, Mickaël, 34 ans, ne l'était plus mardi soir, selon les organisateurs de la manifestation, mais il est toujours dans le coma.

Serge a été blessé "par une grenade GM2L", affirment ses parents dans un communiqué. Ils reconnaissent que leur fils est "fiché S" et "a eu des problèmes judiciaires", "comme la plupart des gens qui se battent contre l'ordre établi", ajoutent-ils en défendant "son honneur". Le parquet de Niort a indiqué ne pas avoir pu "déterminer l'origine de la blessure" avant de se dessaisir au profit de celui de Rennes.