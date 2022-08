Une congrégation catholique condamnée pour "travail dissimulé"

La justice a également ordonné la confiscation "avec exécution provisoire" des plus de 940.000 euros sur les comptes de la FMDD. Cet argent était déjà saisi par la justice. Car l’association était également poursuivie pour "emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail". Cette somme correspond aux arriérés estimés de rémunérations et de cotisations sociales non acquittés. L'une des avocates de l'association, Marie-Hélène Chardin, a dénoncé auprès de l'AFP un jugement "inique". Elle a annoncé que l'association avait "d'ores et déjà interjeté appel".