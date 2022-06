Salmonelle dans des Kinder : six perquisitions chez Ferrero, notamment en Belgique

"Des documents et du matériel informatique" ont été saisis mais il n'y a eu aucune arrestation, a indiqué dans un communiqué Anne-Sophie Guilmot, porte-parole du parquet de la province belge de Luxembourg. À ce stade, personne n'a été inculpé. L'enquête, dirigée par un juge d'instruction d'Arlon, vise à déterminer les responsabilités dans cette contamination avec de possibles manquements en termes de communication aux autorités sanitaires. Elle vise des soupçons de manquement aux "obligations de traçabilité dans la chaîne alimentaire", d'"infractions aux dispositions légales en matière de sécurité et d’hygiène des denrées alimentaires", de "lésions corporelles involontaires" et de "non-assistance à personne en danger".