Saône-et-Loire : une femme mise en examen après des menaces de mort contre un maire

L'une des secrétaires a réussi à bloquer les couloirs et à la calmer. La sexagénaire a été interpellée un peu plus tard dans la journée. Le parquet de Chalon-sur-Saône a indiqué qu'elle sera jugée le 27 février pour menaces de mort et violences avec arme. D'après nos confrères du Journal de Saône-et-Loire, elle est placée sous contrôle judiciaire en attendant sa convocation devant le tribunal.

Le député de Saône-et-Loire Louis Margueritte (Renaissance) a "condamné fermement ces agissements intolérables envers un élu de la République et son équipe", dans un communiqué.