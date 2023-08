Sarthe : deux hommes mis en examen pour l'enlèvement du père de l'influenceur TeufeurS

Le fils de la victime ne tarde pas à alerter la gendarmerie. Très rapidement, des moyens sont engagés pour porter secours à la victime et tenter de retrouver les deux malfaiteurs. La Brigade de recherches de la gendarmerie du Mans, la Section de recherches de la gendarmerie d’Angers et le GIGN sont mobilisés sur cette étrange affaire.

L'enquête progresse vite et la camionnette des suspects est identifiée comme un véhicule volé. Le faux livreur Amazon est lui aussi identifié grâce aux techniques numériques d’investigation. Connu des services de police et de gendarmerie et de la justice, il est interpellé et placé en garde à vue.