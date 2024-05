Sarthe : six mois de prison ferme pour des menaces de mort contre le couple Macron

Un homme âgé de 76 ans a été condamné mardi à six mois de prison ferme. Ce dernier était jugé par le tribunal correctionnel du Mans pour outrage et menace de mort à l'encontre d'Emmanuel et Brigitte Macron. L'avocat du prévenu a annoncé que son client allait faire appel.

C'est son assistante sociale qui a reçu la missive, il y a quelques jours, et qui a donné l'alerte. Dans un courrier qui lui a été adressé au Centre communal d'action sociale (CCAS) du Mans (Sarthe), un homme âgé de 76 ans, dont elle s'occupait, a insulté sans détour et menacé de mort Emmanuel Macron et son épouse. Dans cette missive, cet ancien chef de projet informatique appelle à "égorger" le président de la République et sa femme. Il a également joint un photomontage avec des clichés de corps décapités et la tête du chef de l'État au bout d'un piquet.

Le septuagénaire ne s'est pas arrêté là. Noir sur blanc, il évoque des "risques" pour la vie du Président à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris et insulte la Première dame, la traitant de "pouffi**** transgenre". Rapidement interpellé, l'individu a été jugé mardi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel du Mans et condamné à six mois de prison ferme pour "outrage" et "menace de mort" à l'encontre d'Emmanuel et Brigitte Macron.

Il va faire appel de sa condamnation

Au cours de sa comparution immédiate, le prévenu a soutenu qu'il n'avait "pas l'intention de faire du mal" et que cet écrit était un "appel au secours" pour alerter sur sa détresse, rapporte France Bleu. En défense, Me Nicolas Bouthière a évoqué la "situation dramatique" de son client, qui vit dans un garage et a des difficultés financières. Pas de quoi convaincre le procureur. "Ce courrier peut faire sourire, paraître anodin, mais il s'agit de faits graves, extrêmement violents, reflétant de la haine, avec l'intention que cela atteigne le couple présidentiel", a-t-il martelé selon nos confrères, rappelant par ailleurs qu'il a été condamné à neuf reprises entre 1988 et 2021, notamment pour escroquerie, banqueroutes, contrefaçon de chèques et faux et usage de faux.

Me Nicolas Bouthière a annoncé à France Bleu Maine que son client fera appel de sa condamnation.