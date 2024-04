Savoie : 44 personnes évacuées d'un hôtel à cause d'une forte odeur... de poisson pourri

44 personnes ont été évacuées d'un hôtel d'une station thermale savoyarde. En cause ? Une forte odeur de poisson pourri. Quatre personnes ont même dû être hospitalisées.

Des effluves plus que dérangeantes. 44 personnes ont dû être évacuées mercredi d'un hôtel de la station thermale de La Léchère (Savoie). En cause ? Une "forte odeur nauséabonde et irritante"... de poisson pourri ! Cette situation, rapportée par France Bleu et le Dauphiné libéré, a nécessité la présence de nombreux gendarmes et pompiers. Dans le détail, sept personnes ont été incommodées et quatre ont même dû être hospitalisées à cause de cette senteur pestilentielle.

D'où provenait-elle ? Selon les médias locaux, le nettoyage d'un réfrigérateur pourrait être à l'origine de cette drôle d'odeur. Les employés de l'établissement auraient en fait utilisé du détergent pour désinfecter ce frigo, qui aurait contenu initialement du poisson avarié. Le mélange des différents fluides de ces produits aurait ainsi fait surgir cette puanteur soudaine. L'ensemble des clients a toutefois pu regagner l'établissement mercredi soir.

La station de La Léchère est reconnue pour ses thermes situés en plein cœur des Alpes.