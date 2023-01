Savoie : appel à témoins pour tenter de retrouver un jeune saisonnier disparu à Méribel

C'est son patron inquiet de ne pas le voir arriver au travail qui a appelé son père vendredi dernier. Ce jour-là, Maël Briand, cuisinier breton originaire de Rennes et âgé 23 ans, devait commencer son service à midi au restaurant Aux Petits Oignons, à Méribel. Il était arrivé dans la station savoyarde une semaine plus tôt et avait pris son poste quelques jours plus tôt. Mais ce vendredi 20 janvier, il ne s'est jamais présenté.

Son père Fabien et sa sœur, Yaëlle, ont essayé de le joindre en vain. Très rapidement, ils ont pris attache avec les autorités pour les alerter. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte par le parquet de Moutiers et en début de semaine, un appel à témoins était lancé. Mais depuis, aucune nouvelle du jeune garçon.