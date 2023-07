Savoie : un enfant enseveli dans un puits pendant cinq heures

Les pompiers se sont rapidement rendus sur place et ont pu établir un contact avec l'enfant. L'opération de secours était délicate, le puits étant étroit et profond. "Des blocs risquent de tomber à tout moment. Il faut chemiser le puits pour le sécuriser et pouvoir extraire l'enfant", expliquait Laurence Tur, la secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, selon des propos rapportés par France Bleu Pays de Savoie.