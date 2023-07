Savoie : aperçu dans un jardin, un wallaby erre en liberté

Ce n'est pas la première fois qu'un wallaby se retrouve en liberté sur le territoire français. En mars dernier déjà, un wallaby qui s'était échappé de son enclos avait été aperçu à plusieurs reprises, avant d'être capturé à Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne). Des habitants avaient découvert l'animal dans leur jardin et avaient alerté les pompiers, qui étaient rapidement intervenus. Six pompiers avaient été mobilisés pour capturer le wallaby et le ramener sain et sauf chez son propriétaire.