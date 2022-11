Savoie : les deux alpinistes recherchés depuis samedi ont été retrouvés morts

L'alerte avait été donnée samedi 5 novembre après que deux randonneurs à ski avaient disparu dans le massif de la Vanoise en Savoie. Ces deux hommes, âgés de 25 ans environ, avaient passé la nuit de vendredi à samedi au refuge du Col de la Vanoise et étaient partis vers 4h30 du matin en direction de la Grande Casse, en laissant au refuge quelques affaires ainsi que leurs clefs de voitures.

D'importants moyens avaient très vite été engagés, mais "les corps sans vie des deux alpinistes ont été retrouvés cet après-midi au pied de la face nord de la Grande Casse, plus haut sommet de la Savoie situé à plus de 3800 mètres d'altitude. Ils étaient bien sur l'itinéraire qu'ils avaient initialement prévu de faire. Ils ont a priori pris une plaque à vent, petite accumulation de neige instable qui peut être déclenchée par le passage d'une personne notamment, qui les a fait glisser. Ils sont tombés dans une rimaye et ont été recouverts par cette petite plaque à vent", indique à TF1info le capitaine Rouve du peloton de gendarmerie de haute-montagne de Modane à TF1info.