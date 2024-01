Savoie : suspicion d'intoxication alimentaire en classe de neige, des enfants et des accompagnateurs malades

48 enfants et 7 accompagnateurs sont tombés malades ces derniers jours dans une résidence de Saint-Nicolas-la-Chapelle (Savoie). Les enquêteurs soupçonnent une intoxication alimentaire. L'ensemble du groupe, composé de 238 personnes, séjournait dans les Alpes dans le cadre d'une classe de neige.

Une classe de neige qui tourne au cauchemar. 48 enfants et 7 adultes sont tombés malades ces derniers jours dans une résidence de Saint-Nicolas-la-Chapelle (Savoie), selon nos informations. Ils souffrent de vomissements et de maux de tête. Ces victimes faisaient partie d'un groupe de 238 personnes (207 jeunes de 10 à 13 ans et 31 accompagnateurs) venues de Charleroi, en Belgique, pour passer plusieurs jours dans les Alpes.

Face au nombre de personnes touchées, les gendarmes ont été appelés par les secours. Le risque d'une contamination au monoxyde de carbone est écarté. La piste privilégiée par les enquêteurs est celle de l'intoxication alimentaire. D'autres analyses complémentaires vont être menées par les services de l'État pour établi plus précisément les circonstances de cet incident. La brigade locale de gendarmerie est saisie.

Au total, 10 enfants et un adulte ont été auscultés par des médecins sur place. Trois personnes, dont deux élèves, ont été envoyés vers un centre hospitalier pour des examens complémentaires. Les parents des jeunes concernés par des symptômes vont être avertis dans la journée.