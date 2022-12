Savoie : un milliardaire ukrainien recherché par Interpol arrêté à Courchevel

Selon Forbes, l'homme d'affaires est considéré comme l'une des cinq plus grosses fortunes d'Ukraine et pèse aujourd’hui 1,3 milliard de dollars, contre 2,3 milliards l’année précédente. Il est l’actionnaire majoritaire dans la société minière Ferrexpo - cotée à Londres - qui produit des pellets de minerai de fer et qui rencontre des difficultés avec le conflit en cours en Ukraine. Il vivait depuis 2019 entre Londres et Dubaï et plus récemment à Monaco.

Kostiantin Jevago a également été député de la Verkhovna Rada, le Parlement ukrainien, de 1998 à 2019, tantôt en tant qu’indépendant, tantôt dans le camp de l'ancienne Première ministre Ioulia Timochenko. Il a été battu aux législatives par un candidat du parti de Volodymyr Zelensky, qui venait d’être lui-même élu à la présidence ukrainienne, provoquant un véritable séisme politique qui a balayé une large partie de la classe traditionnelle du pays, notamment en promettant de lutter contre la collusion entre les politiques et les riches hommes d’affaires.