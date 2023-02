Scandale de corruption au Parlement européen : deux élus perdent leur immunité

Selon le rapport parlementaire sur sa levée d'immunité, rédigé par l'eurodéputée française Manon Aubry (LFI), "il ressortirait (...) de l'enquête en cours que (ce dernier), au cours des deux dernières années, est soupçonné d'avoir appuyé certaines positions au sein du Parlement européen en faveur d'un État tiers en échange de récompenses en argent liquide".

Le rapport relaie le témoignage à son encontre de l'Italien Pier Antonio Panzeri, un ancien eurodéputé socialiste devenu dirigeant d'ONG qui est actuellement inculpé et placé en détention provisoire, comme trois autres suspects dans cette affaire. Il a affirmé en décembre avoir versé "entre 120.000 et 140.000 euros" en plusieurs fois à Marc Tarabella pour son aide dans les dossiers liés au Qatar, mais ce dernier nie avoir reçu "argent ou cadeaux en échange de (ses) opinions politiques". Son domicile de la région de Liège, à l'est de la Belgique, avait été perquisitionné en décembre, sans qu'aucun argent liquide n'ait été découvert.