Scandale de l'amiante : le tribunal de Paris refuse la tenue d'un procès pénal

Les plaignants ont désormais la possibilité soit de redéposer une citation, soit de faire appel de la décision du tribunal. "Dans cette affaire, on peut refaire une citation et c'est ce qu'on va faire, très clairement", a d'ores et déjà annoncé Michel Parigot, responsable de l'association nationale des victimes de l'amiante, après l'énoncé de la décision.

Selon lui, l'imprécision reprochée à la citation est "due au fait que la justice n'a pas fait son travail". "Il n'y a pas eu d'instruction qui a été faite pendant 26 ans et (...) ils n'ont pas cherché les documents alors que nous, nous en avons trouvé énormément", a-t-il fustigé, reprochant à la justice de "faire traîner".

"En tant que victime, on ne peut pas comprendre qu'au bout de 25 ans, on se pose encore des questions", a réagi de son côté Pierre Pluta, ex-ouvrier des chantiers navals de Dunkerque et président de l'Ardeva, une association régionale de défense des victimes. "Je ne baisserai pas les bras, je l'ai promis aux victimes", a ajouté cet homme de 77 ans, les larmes aux yeux, qui appelle la justice à faire "son travail". "Nous, on a travaillé et on meurt aujourd'hui", a-t-il conclu.