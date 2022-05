REPORTAGE - Scandale des Ehpad : comment Orpea tente de restaurer la confiance

La fille d'une résidente indique que sa maman est arrivée ici en janvier dernier, qu'elle a aimé le côté "cocon" des lieux. Elle insiste sur le fait que toutes les maisons sont différentes au sein d'un même groupe et qu'elle est plutôt satisfaite de celle-ci. Mais relève toutefois un problème majeur, "le manque de personnel". "Entre 19h30 et 20h30, il n'y a personne dans les couloirs. Et il y a des petites mamies qui errent, qui cherchent, qui ne savent pas trop où est leur chambre. Il y a une jonction qui ne se fait pas entre la fin de l'équipe de jour et le début de l'équipe de nuit. Il faut que l'État investisse."

Me Sarah Saldmann, avocate de victimes de maltraitance dans les maisons de retraite Orpea en France qui a déposé 80 plaintes était présente à ce rendez-vous. "J'ai un petit peu l'impression qu'on est face à une pièce de théâtre savamment répétée. Je me fais le porte-voix de certaines familles, pas toutes. Celles qui viennent vers moi sont celles qui ne sont pas satisfaites. Parmi les griefs qui sont à votre encontre, notamment la déshydratation, l'alimentation en quantité insuffisante et de mauvaise qualité... Ici, les familles paient des sommes astronomiques. Vous avez aussi des subventions publiques. Quand on prend ces deux variables, on s'attend au Ritz !"