Scandale Orpea : une enquête ouverte après le signalement du gouvernement

Orpea, présent dans 23 pays et qui gère plus de 350 établissements pour personnes âgées dépendantes en France, avait fait l'objet de lourdes accusations dans le livre-enquête Les Fossoyeurs, du journaliste Victor Castanet. Des manquements soulignés ensuite dans le rapport d'enquête du gouvernement publié début avril : nourriture "insuffisante", documents financiers "insincères", excédents budgétaires dégagés sur les dotations publiques, etc.

Lourd de plus de 500 pages, le rapport commandé en février aux inspections générales des finances (IGF) et des affaires sociales (Igas) est disponible "en toute transparence" sur le site internet du ministère de la Santé et des solidarités, a fait valoir la ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon.

Le 26 mars, le gouvernement avait annoncé qu'il saisissait la justice sur la base des conclusions de ce rapport, et qu'il comptait exiger d'Orpea le remboursement de dotations publiques présumées détournées de leurs fins.