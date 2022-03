Scandale Orpea : l'État va porter plainte et demande la restitution des dotations publiques

La publication en février du livre-enquête Les Fossoyeurs, où le journaliste Victor Castanet accuse le groupe privé Orpea d'avoir mis en place un "système" pour optimiser ses bénéfices au détriment du bien-être des résidents et employés, avait créé un véritable séisme au sein du secteur.

Dans le même temps, Brigitte Bourguignon annonce qu'elle va demander "la restitution" de dotations publiques présumées détournées de leurs fins, toujours chez France Inter. Et pour cause, l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale des finances ont dénoncé - dans leur rapport - "l'absence de suivi comptable des excédents sur les financements publics et une imputation non conforme à la réglementation de dépenses (...) financées par des dotations publiques".