Français incarcéré au Maroc : son avocat dépose plainte contre des agents de l'autorité publique

Selon Me Ohayon, il risque 116 ans de prison aux États-Unis pour les faits qui lui sont imputés. La Cour de cassation du Maroc a émis en août un "avis favorable" à cette extradition, mais son sort est désormais entre les mains du Premier ministre marocain qui doit donner son feu vert à son éventuel transfert. Depuis son arrestation, son père Paul Raoult et Me Ohayon tentent de convaincre la justice et les autorités françaises de le faire extrader vers la France pour qu'il y soit jugé, allant même jusqu'à interpeller le président de la République Emmanuel Macron. En vain pour l'instant.

La plainte, déposée ce vendredi, déplore "le refus abusif d'une autorité judiciaire à mettre en mouvement l'action publique" en France, "en laissant persister un stratagème destiné à provoquer son extradition depuis le Maroc vers les États-Unis plutôt que de le juger lui et ses complices ou coauteurs présumés en France". Elle accuse les autorités françaises d'avoir, "en accord avec les autorités américaines", fait interpeller Sébastien Raoult par les autorités marocaines.