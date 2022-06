Incendie dans un camp militaire du Var : des reprises observées ce lundi matin, une enquête ouverte

L’incendie qui s’est déclenché samedi dans un camp d’entraînement militaire du Var est toujours en cours. Selon le dernier point du Service départemental d'incendie et de secours du département, plus de 700 hectares de végétation sont partis en fumée autour du camp militaire de Canjuers. Un lourd dispositif de 85 véhicules rassemblant près de 300 sapeurs-pompiers venus du Var, des Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes-Maritimes, notamment, a été déployé.