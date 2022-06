Sécurité routière : 293 morts sur les routes en mai, en forte hausse par rapport à 2019

La mortalité sur les routes en forte hausse. Selon les chiffres publiés mardi par la Sécurité routière, le nombre de personnes décédées au mois de mai sur les routes de l'Hexagone a bondi de 21% par rapport à 2019, passant de 243 à 293 victimes en 2022. Pour rappel, l'année 2020 n'est pas prise en compte en raison des longues périodes de confinements décidées par le gouvernement pour faire face à la pandémie de Covid-19, idem pour l'année 2021.

"Les chiffres (de mai) sont très préoccupants et appellent à une prise de conscience de la part de tous les usagers de la route pour inverser cette courbe, puisque cela fait deux mois de suite qu'on constate une dégradation", a commenté auprès de l'AFP David Julliard, adjoint à la Déléguée interministérielle à la sécurité routière. Un mois plus tôt, en avril, 262 personnes avaient perdu la vie sur les routes, un chiffre déjà en hausse par rapport à 2019 (+11%) et par rapport à 2021 (+29%). En mai 2022, "les déplacements sont en hausse de 10% en moyenne par rapport à mai 2021 selon le Cerema" (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), précise la Sécurité routière.