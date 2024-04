Sécurité routière : le double dépistage alcool-stupéfiants renforcé lors des contrôles, demande Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin souhaite renforcer les contrôles routiers. Dans une note envoyée aux préfets, il a demandé de réaliser plus systématiquement un double dépistage à l'alcool et aux stupéfiants.

Contrôles bientôt renforcés sur les routes. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets de renforcer le double dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants au volant lors des contrôles routiers, afin de lutter contre la "polyconsommation", selon une note consultée ce vendredi par l'AFP.

"2 conducteurs sur 7 impliqués dans un accident mortel présentent une double positivité"

En 2022, quelque "1004 personnes" ont été tuées dans un accident de la route dans lequel était impliqué "au moins un conducteur" ayant consommé de l'alcool ou des stupéfiants, écrit le ministre dans cette note datée de jeudi 4 avril et également adressée aux directeurs généraux de la police nationale (DGPN) et de la gendarmerie (DGGN).

Les forces de l'ordre ont "doublé" le nombre de dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants en 2022, détaille Gérald Darmanin. Cette même année, les constatations de conduite sous l'emprise d'alcool ont augmenté de 14% par rapport à 2021, de 12% pour usage de stupéfiants et de 18% pour les deux causes cumulées. Mais le délit spécifique de conduite sous la double emprise de l'alcool et des stupéfiants "demeure sous-constaté", poursuit le ministre, qui précise que "2 conducteurs sur 7 impliqués dans un accident mortel présentent une double positivité à l'alcool et aux stupéfiants".

Gérald Darmanin appelle donc les préfets et forces de l'ordre à "procéder au dépistage plus systématique du taux d'alcool dans l'air expiré" lorsqu'un conducteur présente un dépistage salivaire "positif à la consommation de stupéfiants". Et inversement, de "procéder au dépistage plus systématique de l'usage de stupéfiants en cas de dépistage d'alcoolémie positif".