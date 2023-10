Fillette de 10 ans retrouvée morte dans une cave à Sedan : ce que l'on sait du drame

Ce sont les parents de la fillette qui, inquiets mardi soir de ne pas la voir rentrer et après l'avoir recherchée par leurs propres moyens, ont signalé sa disparition à la police. Selon leurs déclarations, celle-ci était partie en bus le matin au collège de Vrigne-aux-Bois où elle était scolarisée et devait rentrer en fin de journée chez elle par le même moyen de transports.

L'enfant a bien pris le bus pour arriver à Sedan vers 18 heures. Elle a ensuite marché en direction du domicile familial mais n'y est jamais arrivée...

Dès le signalement, une enquête judiciaire a été ouverte au commissariat de Sedan et des effectifs ont été déployés sur la commune pour la rechercher. "Des investigations ont été immédiatement réalisées auprès de son établissement scolaire, du voisinage, de sa famille et sur l'ensemble de la commune afin de déterminer son emploi du temps et retracer son parcours", précise Magali Josse, procureure de la République de Charleville-Mézières ce jeudi dans un communiqué. Une équipe cynophile a également été mobilisée.

La fillette n'a pu être géolocalisée car elle n'avait pas de téléphone portable et l'exploitation des images extraites des caméras de vidéosurveillance n'a pas permis non plus de retrouver sa trace.