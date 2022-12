Seine-et-Marne : 3 blessés et 19 interpellations après une rixe entre bandes rivales

De violents affrontements entre bandes rivales, vendredi soir en Seine-et-Marne. Dix-neuf personnes, dont dix-huit mineurs, ont été interpellées en gare RER d'Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne) à la suite d'une rixe, a-t-on appris samedi de source policière.

Vers 18 heures, une vingtaine de jeunes, originaires pour les uns de la ville voisine de Pontault-Combault, pour les autres d'Ozoir-la-Ferrière, se sont violemment affrontés sur le quai et dans une rame du RER E avec des bâtons et des béquilles notamment. Selon le scénario envisagé par les enquêteurs, la bande d'Ozoir-la-Ferrière attendait à la gare les jeunes de Pontault-Combault qui voyageaient dans le RER et les ont attaqués.