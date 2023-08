Seine-et-Marne : un automobiliste victime d'une crise d'épilepsie percute 17 cyclistes

Pour rappel, "l’épilepsie est une maladie chronique caractérisée par la survenue de crises épileptiques", rappelle Amelie.fr, le site de l'Assurance Maladie. "Ces crises, qui résultent de décharges électriques brusques et excessives d’influx nerveux dans le cerveau - véritables "éclairs" parcourant de nombreux neurones -, traduisent un dérèglement soudain et transitoire de l’activité électrique du cerveau", ajoute le texte. "Elles apparaissent sans cause identifiée, ou sont liées à une autre affection", rappelle-t-il enfin.