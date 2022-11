Seine-et-Marne : un homme de 25 ans jugé lundi pour avoir violé une chèvre

"Les propriétaires ne veulent pas s'exprimer publiquement. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'affaire prenne tant d'ampleur. Tous les journaux du 77 en ont parlé et même d'autres bien au-delà du département. Ils préfèrent rester discrets et attendent maintenant la condamnation du mis en cause", confie ce vendredi à TF1info Alexis Kerlo, maire de Chaintreaux.

L'édile aussi aurait finalement préféré que"l'affaire" fasse moins de bruit. "J'ai un ami qui vit outre-Atlantique, il m'a dit que quand il avait tapé Chaintreaux il y a quelques mois, ça le ramenait tout de suite à 'Viol de chèvre'. Il y se passe quand même d'autre chose ici que ça !"

Car c'est dans sa petite commune de 23, 92 km2 où vivent quelque 900 habitants que ce fait divers turpide s'est produit, au printemps dernier. Dans la nuit du 11 au 12 mai, un homme âgé de 25 ans s'est introduit chez un couple par effraction, a imposé des sévices sexuels au caprin âgé de 3 ans, avant de repartir, une fois sa jouissance comblée, avec le mammifère à quatre pattes.

Interpellé le 16 mai, l'individu doit comparaître lundi prochain à 9 heures devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau pour ce viol et ce vol. Et le prévenu est particulièrement attendu au regard des déclarations qu'il avait faites il y a un peu plus de six mois aux gendarmes.