Seine-et-Marne : jusqu'à un an de prison avec sursis pour des pompiers ayant fourni de faux pass sanitaires

Le tribunal correctionnel de Fontainebleau a condamné lundi huit sapeurs-pompiers ont été condamnés à des peines de trois mois à un an de prison avec sursis pour avoir créé, en 2021 en Seine-et-Marne, de faux pass sanitaires pour eux-mêmes ou des collègues.

La peine la plus lourde a été infligée à un jeune homme de 18 ans : il a écopé d'un an d'emprisonnement avec sursis et d'une interdiction d'exercer le métier de pompier pendant cinq ans pour avoir délivré dix certificats frauduleux de vaccination contre le Covid à ses collègues, en plus du faux réalisé pour lui-même, a détaillé le parquet. Un autre homme de 18 ans a été condamné à sept mois de prison avec sursis pour quatre faux pass dont le sien. Des peines de trois mois avec sursis couplées à des interdictions professionnelles d'un an ont également été prononcées à l'encontre de six autres prévenus.