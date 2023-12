Famille tuée à Meaux : le père reconnaît les faits et explique avoir "entendu des voix"

Placé en garde à vue après le quintuple meurtre perpétré à Meaux, le mari et père des victimes a reconnu être à l'origine des faits. Il a également indiqué avoir "entendu des voix" lui demandant de "faire du mal". L'homme doit désormais être présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen.

Il est passé aux aveux. Le principal suspect dans le quintuple homicide de Meaux (Seine-et-Marne) a reconnu les faits, lors de sa garde à vue mercredi 27 décembre, selon une source proche de l'enquête à LCI. "Au cours de celle-ci, il a, sans difficulté, reconnu les faits et décrit le mode opératoire qui a été le sien. Il a précisé avoir porté des coups de couteau à sa femme et à leurs filles et avoir noyé leurs deux fils", indique Jean-Baptiste Bladier, le procureur de la République de Meaux, dans un communiqué.

Lors de son audition, le père de famille a également expliqué avoir "entendu des voix" lui demandant " faire du mal". Mais il "n’est pas parvenu à identifier un élément déclencheur de son passage à l’acte. Il a précisé que, depuis les faits, il ne 'ressentait rien' et se 'sentait vide'", détaille encore le magistrat.

Vers un placement en détention provisoire ?

L'homme de 33 ans doit désormais être déféré devant le tribunal judiciaire de Meaux, et présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Si son état le permet, le mari et père des victimes pourrait également être placé en détention provisoire. "Des réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ont été délivrées", confirme, en tout cas, le parquet. Suivi pour des troubles dépressifs et psychotiques, et déjà hospitalisé par le passé, il pourrait, dans le cas contraire, être interné en psychiatrie. À noter, à ce sujet, que le 24 décembre, soit la veille des faits, le suspect "n'a pas pris" le "traitement médicamenteux auquel il était astreint et qu'il avait l'habitude" d'ingérer.

Pour l'heure, une information judiciaire des chefs d’homicide volontaire par conjoint et homicides volontaires sur mineurs de 15 ans a été ouverte.

Pour rappel, lundi 25 décembre au soir, vers 21h, les autorités ont découvert les corps sans vie d'une mère de famille, âgée de 35 ans, et de ses quatre enfants, âgés de 10 ans, 7 ans, 4 ans et 9 mois, dans leur appartement situé à Meaux. "Les autopsies des cinq corps, effectuées à l’institut médico-légal de Paris le 27 décembre 2023, confirment que la mère et les deux fillettes ont été victimes d’une dizaine de coups de couteau chacune, lesquels coups ont été administrés avec une très grande violence. Ces mêmes constatations médico-légales confirment que les deux garçons sont décédés d’une asphyxie consécutive à une noyade", explique le procureur.