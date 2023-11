Seine-et-Marne : la police saisit deux camions volés transportant 600.000 euros de Champagne

Deux véhicules de police sont parvenus à rattraper les camions sur la route nationale. Ces derniers, refusant d'obtempérer, "donnaient des coups de volants vers les policiers", selon une note consultée par TF1/LCI. Une course-poursuite s'est alors engagée sur l'autoroute A4, au terme de laquelle les policiers sont parvenus à faire ralentir l'un des deux camions. Le chauffeur de celui-ci a sauté du poids-lourd en marche pour prendre la fuite à bord d'une berline allemande qui escortait le convoi dérobé.

Le second camion a été dévié par les forces de l'ordre sur une bretelle de sortie, et il a été retrouvé un peu plus loin. Là encore, le chauffeur a pris la fuite.

Les deux poids-lourd, contenant chacun pour 300.000 euros de Champagne, appartiennent à une société basée à Reims. L'enquête a été confiée à la PJ de Reims.