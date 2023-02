"C'est délirant" : à la cantine, des élèves découvrent des vers dans leurs pâtes

C'est en voyant un petit grain étrange dans son assiette au milieu de ses pâtes lundi midi qu'un des élèves d'une école de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) s'est posé des questions. L'enfant a alors interrogé une cantinière, sur la nature de cette chose dans son assiette.

Très rapidement, celle -ci a réalisé qu'il s'agissait de vers de farine. Très rapidement, les plats et assiettes sont retirés des tables et des cuisines. Mais trop tard. Selon Le Parisien qui rapporte cet événement, "une dizaine d’enfants ont ressenti des maux de ventre, voire des vomissements, en particulier dans les écoles Paul-Bert et Jean-Macé, après avoir mangé ce repas".