Seine-et-Marne : le caractère antisémite non retenu après le meurtre d'un homme de confession juive

Que s'est-il passé alors le 19 août dernier dans la commune de 2500 habitants ? Selon le parquet, c'est un homme qui, le 21 août, s'est présenté aux services de police en déclarant avoir tué deux jours auparavant un homme chez lequel il était hébergé.

Après s'être rendus sur place, les enquêteurs découvrent le corps enfoui et sans vie de Liyahou (appelé aussi Eliahou) Haddad. L'autopsie pratiquée sur le corps de la victime, âgée de 44 ans, a conclu à une mort violente par arme blanche. "Dans ses auditions, le mis en cause âgé de 24 ans a déclaré connaitre la victime depuis plusieurs années et avoir été hébergé chez elle, par intermittence. Il expliquait que son geste était intervenu en réaction à des attouchements prodigués à son encontre par la victime dans un contexte d'alcoolisation", fait savoir le magistrat.