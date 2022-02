Seine-et-Marne : les responsables d’une école talmudique soupçonnés de séquestration interpellés

Quelques alertes sur ce "milieu extrêmement fermé" sont remontées via le recteur, a indiqué une source à l'Agence France-Presse et la plainte d'un adolescent qui s'en est échappé a accéléré l'enquête. En juillet, un élève américain a fugué et trouvé refuge à l'ambassade américaine à Paris. De novembre à décembre, d'autres adolescents se sont échappés. Ils sont aujourd'hui pris en charge par l'aide sociale à l'enfance "dans une structure scolaire avec un internat pour les loger, assurer le couvert et que les inspecteurs puissent les entendre" selon la préfecture. La Mission Interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) avait aussi émis un signalement.

Une enquête a été ouverte des chefs de séquestration en bande organisée, violences aggravées, privation de soins et d'aliments, abus de faiblesse aggravé. "Les premiers éléments de l'enquête, notamment l'audition de mineurs en fugue ou d'anciens élèves de l'établissement, permettaient de confirmer ces suspicions de commission d'infractions", a déclaré la procureure.