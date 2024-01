Seine-et-Marne : une femme de 75 ans violée chez elle en présence de son mari handicapé, un suspect en fuite

Une femme âgée de 75 ans a été violée lundi à l'aube à son domicile d'Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne). Son mari handicapé, présent dans une pièce voisine, l'a alertée mais n'a rien pu faire pour lui venir en aide. Le suspect a pris la fuite et était toujours recherché ce mardi.

Il n'était pas encore 7h, lundi 1er janvier au matin, quand un individu s'est introduit au domicile d'un couple de personnes âgées à Ozoir-la-Ferrière, en Seine-et-Marne. C'est le monsieur, lourdement handicapé, qui a d'abord vu le suspect, et s'est mis à crier pour alerter son épouse.

Celle-ci, âgée de 75 ans, se trouvait alors dans une chambre du domicile où l'intrus l'a trouvée et a exigé d'elle une fellation. Après que celle-ci a refusé, l'homme lui a imposé une relation sexuelle non protégée, avant de lui voler 50 euros et de quitter les lieux.

Une enquête ouverte par le parquet de Melun

À 7h10, la victime, très choquée, a appelé son fils qui vit sur la même commune. Ce dernier l'a rejoint à son domicile avant de l'accompagner aux urgences, où elle a été examinée.

Selon une source proche du dossier, l'auteur serait entré par la fenêtre arrière de la maison donnant sur le salon. Il n'y aurait pas de trace d'effraction. La fenêtre aurait été possiblement mal fermée.

Contacté par LCI-TF1, le parquet de Melun confirme qu’une enquête est bien ouverte pour ces faits, et précise qu'elle a été confiée au commissariat de police de Torcy. Il se refuse pour l'heure à tout autre commentaire sur ce dossier, le suspect étant toujours recherché, plus de 24 heures après les faits.