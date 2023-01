Seine-et-Marne : que sait-on de l'enlèvement filmé d'un homme à Villeparisis ?

Les images ultraviolentes semblent avoir été extraites d'un film. L'événement a pourtant bel et bien eu lieu, dimanche 8 janvier au matin vers 8h30, sur la commune de Villeparisis, en Seine-et-Marne, en attestent les images captées par un témoin.

Dans la vidéo révélée par Europe 1 ce mardi, quatre hommes vêtus d'habits sombres et bonnets sur la tête, dont l'un est équipé d'un fusil à pompe, encerclent un individu. Ils le frappent ensuite à plusieurs reprises avant de la placer dans le coffre d'une voiture de couleur sombre et de le tabasser à nouveau. La victime parvient à sortir du coffre mais est immédiatement rattrapée. Menacée par l'arme à feu et par ses agresseurs, elle est à nouveau placée dans le coffre et cette fois, ses tentatives pour en sortir sont vaines. À nouveau lynchée comme pour lui faire perdre connaissance, elle est enfermée à l'arrière de la voiture sous l'œil d'une passante qui n'intervient pas et poursuit sa route. Les quatre malfaiteurs remontent ensuite dans le véhicule, et prennent la fuite en direction de l’A104.

Très vite, d'autres témoins qui ont assisté à ces violences et à cet enlèvement donnent l'alerte. Plusieurs policiers partent à la recherche du véhicule et de ses occupants. En vain.