Soupçonnés de trafics, six surveillants de la prison de Réau placés en garde à vue

Quatre surveillants pénitentiaires sont poursuivis en raison de leur implication dans une série de trafics. Téléphones, stupéfiants... Ils sont présentés ce jeudi à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen. Les quatre hommes ont été placés en détention provisoire.

Placés mardi en garde à vue, six surveillants de la prison de Réau (Seine-et-Marne) sont présentés ce jeudi à un juge d'instruction. Ces employés sont mis en cause pour leur participation à divers trafics, notamment de stupéfiants, a annoncé le procureur de Melun.

Ils sont accusés d'avoir "participé à l'introduction en détention d'objets ou substances interdites", que ce soient "des téléphones portables, des bouteilles d'alcool ou des produits stupéfiants" dans le centre pénitentiaire sud francilien, a détaillé via un communiqué Jean-Michel Bourlès. Les trafics auraient débuté en octobre 2022, apprend-on de source judiciaire.

Un placement en détention provisoire

En marge de la garde à vue des quatre hommes, une information judiciaire a été ouverte jeudi pour trafic de stupéfiants, remise illicite d'objets en détention, blanchiment et corruption et association de malfaiteurs. Les mis en cause seront présentés dans la journée à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen, selon le procureur. Le parquet a requis par ailleurs le placement en détention provisoire des surveillants pénitentiaires.

Confiée au commissariat de Melun-Val de Seine, l'enquête avait été initiée après un signalement effectué par les services pénitentiaires. "La population carcérale est très demandeuse ou incitative, et donc il y a une préoccupation sur le rapport à l'argent et sur la relation entre les personnels et les détenus", glissait il y a peu à l'Agence France-Presse un responsable pénitentiaire, sous couvert de l'anonymat.