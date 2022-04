Seine-et-Marne : un adolescent de 16 ans poignardé dans son lycée à Chelles

Selon Le Parisien, l'assaillant se serait présenté un peu plus tôt dans la matinée à l’intérieur de l'établissement pour trouver celui qu’il recherchait. Une première bagarre à mains nues aurait alors éclaté et un enseignant serait intervenu pour les séparer. Les deux jeunes se sont de nouveau affrontés un peu plus tard. L’agresseur, qui a pris la fuite juste après les faits, aurait alors porté cinq coups de couteau à l'adolescent de 16 ans, l’atteignant au côté droit et dans le dos, avec une lame de 10 cm de long.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agresseur présumé est extérieur à l'établissement scolaire. Les cours ont été suspendus et une cellule d'écoute a été ouverte pour le personnel et les élèves. Le recteur de l'académie de Créteil s'est rendu sur place. En début d’après-midi, la police judiciaire de Meaux, chargée de l’enquête, a rejoint les policiers du commissariat de l'agglomération de Chelles/Villeparisis sur les lieux de l'agression afin de procéder aux premières constatations.