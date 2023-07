Un père soupçonné d'avoir égorgé son fils de 6 ans et grièvement blessé le reste de sa famille

Un drame familial à Tournan-en-Brie. C'est dans cette commune de Seine-et-Marne qu'un garçon de 6 ans a été retrouvé égorgé dimanche, sa mère et sa sœur étant, elles, grièvement blessées. Le père de famille est soupçonné, selon le procureur de Melun.

Les gendarmes ont été appelés vers 15h00 dans une maison d'où une famille a jailli en hurlant, couverte de sang. Sur place, un garçon de 6 ans est retrouvé mort égorgé. Sa sœur de 10 ans, la mère et le père présentent également tous trois des plaies plus ou moins graves au cou, causées par une arme blanche. La sœur a été transportée à l'hôpital Necker, où son pronostic vital n'était plus engagé en début de soirée. Dans un état moins critique, la mère et le père ont été admis dans des hôpitaux distincts.