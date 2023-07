Seine-Maritime : une voiture chute dans la Seine au niveau du pont de Tancarville, deux morts dont une enfant

Une voiture a fait une sortie de route et a fini sa course dans la Seine près du pont de Tancarville (Seine-Maritime) ce dimanche 23 juillet, rapportent Le Courrier Cauchois, Paris-Normandie et Ouest-France. L'accident, qui s'est déroulé sous le célèbre pont, route du Havre, vers 13h, a causé la mort d'une jeune fille de 12 ans et d'un homme de 19 ans.

Une troisième passagère, âgée de 43 ans, a réussi à s'extirper du véhicule avec l'aide d'un témoin qui s'est jeté à l'eau, relate Ouest-France. Tous deux ont été hospitalisés en urgence relative.