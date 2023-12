Seine-Saint-Denis : 6300 peluches non conformes et dangereuses saisies par les douaniers

Des milliers de peluches importées de Chine par une société située en région parisienne viennent d'être saisies par les douaniers. Celles-ci n'étaient pas conformes et présentaient des risques.

À l'approche des fêtes de Noël, ces événements sont malheureusement fréquents. Ainsi, les agents du bureau de douane d’Aulnay-sous-Bois viennent de procéder à la saisie de 6300 peluches chiens pour des non-conformités dangereuses confirmées par les résultats d’analyses en laboratoire.

Les marchandises avaient été importées de Chine début novembre par une société située en région parisienne. Les agents avaient alors procédé à la prise d’échantillons à des fins d’analyses par le Service Commun des Laboratoires Douane/DGCCRF.

Les résultats sont formels, les jouets sont non conformes et dangereux. Ils n'affichent notamment aucun avertissement relatif à l'exclusion d’âge ("jouets ne convenant pas aux enfants de moins de 36 mois") et présentent un défaut de sécurité au niveau du couvercle du compartiment à piles (compartiment à piles s’ouvrant très facilement, défectuosité constatée dans le cadre d’un test de chute).

91.000 jouets non conformes et dangereux saisis en 2022

Au regard de ces nombreux défauts et du danger potentiel que pourraient engendrer ces jouets, les 6300 peluches ont été saisies.

Les douanes rappellent que "la non-conformité des produits industriels peut avoir des conséquences graves pour les consommateurs et leur environnement : incendies, brûlures pour les appareils électriques défectueux, blessures avec outils, étouffements par ingestion pour certains jouets, allergies, brûlures avec des produits cosmétiques, bijoux fantaisie..."

En 2022, plus d’une quinzaine de types de jouets ont été la cible de campagnes de contrôles visant plus de 4 millions de peluches, dînettes, peinture au doigt, bulles de savon, anneaux de dentition, ballons de baudruches, jouets à led, d’éveil, aimantés, de bain, porteurs, et autres déguisements et livres-jouets. Au total, près de 800.000 étaient non conformes, et 91.000 non conformes et dangereux.