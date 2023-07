Seine-Saint-Denis : elle retrouve un corps emmuré dans son appartement en rentrant de vacances

Selon le procès-verbal rempli par la propriétaire des lieux auprès du commissariat local où elle a signalé les faits, le logement était vide quand elle est arrivée sur place, vers midi. Néanmoins, "une forte odeur de javel règne avec beaucoup de mouches". Ce sont ces indices qui ont conduit les policiers à se rendre à leur tour dans l'appartement, situé boulevard de Chanzy.

L'un des agents a percé un petit trou dans le muret, découvrant alors des insectes nécrophages, une odeur nauséabonde... et une couverture qui recouvrait un corps. Des policiers de la Brigade criminelle et de la PJ 93 ont par conséquent été appelés sur place. Selon la police, le mur a ensuite été intégralement cassé vers 15h, dévoilant la dépouille d'un homme, décédé et emmuré en position fœtale. À ce stade, son identité n'est pas connue.